L'home, veí de la localitat francesa de le Prefet, també va envair el carril contrari

Actualitzada 13/06/2018 a les 14:57

Un veí de la localitat francesa de le Prefet va quedar detingut el passat diumenge per conduir sota els efectes de l’alcohol a Torredembarra. Els fets van succeir al voltant de les les 22 hores del 10 de juny, quan una patrulla de la Policia Local va detectar un vehicle que circulava fent ziga-zagues i envaint el carril contrari. En aturar el vehicle, van observar com el conductor mostrava símptomes externs d’estar sota la influència de begudes alcohòliques, fet que posteriorment es va contrastar amb l’etilòmetre evidencial.El detingut ha passat a disposició del Jutjat de guàrdia del Vendrell per tal que determini els fets.