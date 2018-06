Cambrils elimina contenidors de poda per evitar l'alt cost que provoca el mal ús

L’Ajuntament redueix el nombre a la meitat i estudia com implantar un nou servei de recollida

Actualitzada 12/06/2018 a les 19:53

Empreses de jardineria

L’Ajuntament de Cambrils ha reduït a la meitat el nombre de contenidors de poda a totes les urbanitzacions, una mesura que no ha passat desapercebuda pels veïns.La utilització il·legal que fan les empreses de jardineria d’aquests contenidors –que són per a ús particular– i l’abocament de materials impropis que fan alguns usuaris suposen un sobrecost a les arques municipals per sufragar aquest servei. El consistori està estudiant una nova fórmula de recollida per a les restes de poda que compensi la reducció del nombre d’unitats. No descarta, de fet, que el servei es pugui oferir porta a porta o a demanda.Del centenar de contenidors de poda que hi ha distribuïts a totes les urbanitzacions de Cambrils, s’ha passat ara a una cinquantena. Veïns que tenien una unitat a prop, ara han de desplaçar-se per trobar el contenidor de poda. «I molts s’han queixat, sobretot gent gran. Abans el tenies a prop de casa, ara t’has de desplaçar per trobar-ne un. Gairebé tothom té jardí o un espai a l’aire lliure a casa a Vilafortuny», explica Juan López, president de la comunitat de veïns Villajardín de Vilafortuny, una de les urbanitzacions cambrilenques més extenses i amb una concentració més gran d’habitatges amb jardí.«Hem reduït el nombre de contenidors perquè s’està fent un mal ús i ens està provocant una gran despesa. Ens hem trobat que moltes empreses de jardineria, sobretot d’altres municipis, es desplacen aquí i hi aboquen les restes de poda als nostres contenidors. Així no paguen el cost de la planta de tractament de residus, que és a on haurien de portar-les», reconeix el regidor de Serveis, Medi Ambient i Obra Pública, Antonio Laguna. Aquesta despesa que s’estalvien les empreses de jardineria acaba repercutint en el cost del servei, ja que l’Ajuntament de Cambrils recull molta més quantitat de fracció vegetal que la que li pertocaria si els contenidors només els utilitzessin els veïns.A tot això, cal afegir el mal ús que se’n fa dels contenidors de poda, segons Laguna. «Als contenidors de fracció vegetal, sovint hi trobem de tot: runes, mobles, brossa... Tot això ha d’anar a la planta de tractament a on, a més, es penalitza la fracció vegetal bruta», diu Laguna.Per cada tona de fracció vegetal neta, és a dir, sense cap impropi, es paguen 17,78 euros més IVA. Quan les restes de poda arriben «brutes», cada tona costa un 19 per cent més, és a dir, 19,97 euros més IVA. Cambrils recull 3.000 tones de restes de poda a l’any. Enguany pagarà 10.000 euros més per la gestió d’aquests residus.«El municipi té tres deixalleries, però, tot i això, no s’ha pogut evitar l’incivisme i el mal ús i hi aboquen de tot als contenidors. D’altra banda, tenim fotografies d’empreses buidant les furgonetes als contenidors de les urbanitzacions. No podem sancionar, si no els enxampem in fraganti o tenim proves», diu Laguna.Laguna assegura que no se suprimiran totes les unitats de recollida de poda i que es garanteix el servei als veïns de les urbanitzacions. Paral·lelament, però, «estem analitzant quina seria la millor solució i aquesta podria passar per fer un servei de recollida porta a porta o a demanda». Aquesta solució és una de les més eficients, ja que assegura la qualitat de la fracció –és a dir, que aquesta s’aboqui neta– i permet més vigilància i control dels abocaments.