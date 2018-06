Un estudi determinarà els motius de la regressió de les platges de Salou

L’Ajuntament ha tret el projecte a licitació i preveu realitzar l’informe en els propers mesos

Les constants regressions de les platges de Salou han posat en alerta el municipi. Cada temporada s’han de fer reposicions d’arena, però la problemàtica cada cop s’agreuja més i, en alguns punts, la situació és preocupant. A la cala Llenguadets, per exemple, els treballs que es van realitzar al mes de maig no van servir, pràcticament, de res, i a finals de maig, el Ministeri de Medi Ambient va haver de restituir arena per solucionar la pèrdua.Davant d’aquest fenomen, l’Ajuntament de Salou ha decidit posar totes les cartes sobre la taula, per la qual cosa encarregarà redactar un informe tècnic exhaustiu per conèixer exactament la situació. De moment, ha sortit la licitació, a l’espera d’adjudicar el projecte i poder disposar, en breus, un estudi que permeti emprendre les mesures necessàries per poder assegurar el futur de les platges salouenques, el principal atractiu turístic del municipi.En l’estudi, s’analitzarà l’estabilitat actual de les platges i es detallaran les afectacions, ja siguin per causes naturals o per infraestructures. En aquest últim punt, es preveu posar especial èmfasi en els efectes que pugui estar ocasionant el Port de Tarragona i la seva activitat, tot fent un anàlisi dels estudis mediambientals en els quals es fonamenten aquesta infraestructura i, si fos necessari, determinar la correcció i endegar accions legals. L’informe també haurà d’incidir en els dragatges que l’Autoritat Portuària està duent a terme a les costes de Vila-seca i Salou i fer una revisió ambiental de l’autorització d’aquesta activitat.Quant a les afectacions naturals de la regressió de les platges, s’analitzarà quins són els efectes actuals del canvi climàtic en la seva estabilitat i com afectarà en possibles escenaris futurs. A més, s’inclouran propostes per poder regenerar la costa salouenca. En aquest sentit, es preveu la possibilitat d’exigir l’execució d’infraestructures a les administracions competents, a més de permetre millorar les actuacions en el marc de les competències que corresponen al municipi de Salou.