Un alumne d'ELISAVA recupera una tipografia de Josep Queralt i guanya el Premi Laus

L'estudiant Edu Vidiella ha guanyat el Premi Laus Bronze amb el seu projecte tipogràfic 'La Vallenca'

Actualitzada 12/06/2018 a les 15:23

El tarragoní i alumne de l'Escola Universitària de Barcelona de Disseny i Enginyeria (ELISAVA), Edu Vidiella Sancelestino, ha guanyat el Premi Laus Bronze, en la categoria Disseny Gràfic, pel seu projecte La Vallenca.El guanyador del premi està estudiant el Grau en Disseny d'ELISAVA i el projecte consisteix en la recuperació tipogràfica d'unes lletres retolades a un cartell de Josep Queralt per a les Festes Decennals de Valls de l'any 1931. Aquesta tipografia és apta per ser utilitzada en el 81% de les llengües llatines. A més, l'alumne ja ha aplicat aquesta tipografia a pòsters i cartells i s'ha realitzat una proposta de disseny per a les següents Festes Decennals de Valls, que tindran lloc el pròxim 2021.Els Premis ASDG Laus representen un punt de trobada entre els professionals del sector. També permeten donar conèixer les propostes creatives més destacades de l'any.