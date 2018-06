Repsol instal·la 17 biòtops artificials al litoral de Tarragona i Altafulla

Aquests atreuen la flora i la fauna marines i fan que es formi un escull

Els parcs de biòtops

Repsol ha instal·lat 17 nous biòtops artificials (7 a Tarragona i 10 a Altafulla) per promoure un any més l'abalisament ecològic de les platges de la costa tarragonina. Amb aquests, ja són 120 els biòtops submergits a aquestes platges des que se'n varen instal·lar els primers, l'any 2012.Les noves boies ecològiques amb les que es determinarà la zona reservada al bany a alguns municipis de la costa tarragonina s'han presentat al moll de Pescadors del Serrallo. A l'acte de presentació hi han assistit l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, el director de Desenvolupament Corporatiu i Sostenibilitat del Port de Tarragona, Joan Maria Basora, el director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, Josep Francesc Font i el creador de les boies, Miquel Rota.Els municipis que utilitzen aquest sistema d'abalisament ecològic de les platges són Torredembarra (amb 32 biòtops instal·lats), l’Ametlla de Mar (11), Altafulla (38), Salou (8), Tarragona (26) i l'Hospitalet de l'Infant (5).Els biòtops artificials són grans peces d’obra i pedra fetes amb un ciment natural d'alta durabilitat que atreuen la flora i la fauna marines i fan que es formi un escull. Tenen una alçada d'entre 1,5 i 2 metres i la seva amplada acostuma a ser d'un metre i mig, mentre que el seu pes és d'entre 1.500 i 2.500 kg. Aquests biòtops porten una boia intermèdia que fa que la cadena sobrant de la boia que hi ha a la superfície per delimitar la zona de bany, quedi en suspensió i no malmeti el fons marí quan hi ha temporal.Els biòtops s'instal·len de manera permanent i en acabar la temporada d'estiu, tan sols es retira la cadena i la boia de plàstic superior, la qual cosa permet que la vida marina que s'ha generat al seu voltant, no es vegi malmesa i continuï creixent, a diferència del que passava amb els tradicionals blocs de formigó que es posaven i treien a l'inici i final de cada temporada d'estiu. Així doncs, amb el nou sistema de boies ecològiques, la base queda al fons del mar i a l'inici de cada temporada uns submarinistes localitzen per GPS la posició exacta, per col·locar-hi novament una boia de superfície.Torredembarra i Altafulla disposen de parcs de biòtops, és a dir, d'una extensió de terreny on hi ha diversos biòtops submergits amb els que, a més de regenerar i conservar la flora i la fauna marines de la zona, es busca apropar el mar als seus visitants a través de diferents activitats aquàtiques i d'educació i sensibilització en favor de la conservació del medi marí.Aquests parcs de biòtops tenen una extensió de 200 metres quadrats. El de Torredembarra està situat a una profunditat de 4,5 metres, mentre que el d’Altafulla està a uns 5,5 metres de profunditat dins la zona de bany i a uns 200 metres de la costa.