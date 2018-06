Més de 3.200 estudiants comencen les proves de Selectivitat a Tarragona

Enguany ha augmentat un 10% els matriculats al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre

Actualitzada 12/06/2018 a les 13:50

Al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre aquest dimarts un total de 3.201 joves han començat les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), amb la prova de Llengua Castellana i Literatura. En l’edició d’enguany a la demarcació s’ha incrementat un 10% els matriculats a les proves, 320 alumnes més que l’any anterior.Aquestes proves duraran des d’avui dimarts 12 de juny fins dijous, i la segona convocatòria es durà a terme des del 4 de setembres fins el 6 de setembre. El coordinador de les PAU a la demarcació de Tarragona, Antoni Garcia Español, ha explicat que l’inici de la jornada ha transcorregut «amb normalitat i puntualitat», excepte pels ja habituals alumnes despistats. Com novetat d’enguany s’ha obert una nova seu a Tarragona i un altre tribunal a la facultat de Turisme i Geografia de Vila-seca, ja que les seus de Reus es trobaven congestionades de gent. Ara els alumnes de Salou i Vila-seca es desplaçaran a la facultat de Turisme. En concret, hi ha deu tribunals a Tarragona -als campus Catalunya i Sescelades-, quatre a Reus -Facultat d'Economia i Empresa, IES Baix Camp i IES Gabriel Ferrater-, un a la Facultat de Turisme i Geografia de Vila-seca, i quatre a Tortosa -campus Terres de l'Ebre, IES Joaquim Bau i IES Cristòfol Despuig. A nivell general, enguany la modalitat de Filosofia passa a ser una prova específica i l’examen d’Història entra a la fase general, per tant és obligatori per tots. «Aquest any ha baixat molt els matriculats a Filosofia», declara el coordinador.Els alumnes que optin a matricular-se a Magisteri, han de passar les proves especials PAP (Prova Aptitud Personal). Aquestes es duran a terme en primera convocatòria al Campus Catalunya aquest dissabte, i en segona convocatòria divendres 21 de setembre.Aquest és el segon any que s’utilitza un aparell detector d’orelleres per evitar que els alumnes copiïn a les proves. El coordinador de les PAU a la demarcació de Tarragona, ha de passar per tots els centres per revisar que no hi hagi cap dispositiu, «de moment no em trobat cap dispositiu, l’any passat tres alumnes es van treure el rellotge intel·ligent, potser per precaució», declara Garcia.Com és habitual, diversos alumnes s’han despistat equivocant-se de tribunal o s’han perdut per no saber on han d’anar, manifestava el coordinador. «Alumnes de Tortosa han vingut fins a Tarragona perquè es pensaven que la prova era als campus universitaris de Tarragona, en comptes del Campus de Terres de l’Ebre, ja que havien d’anar a la Universitat Rovira i Virgili», explicava com anècdota Antoni Garcia.