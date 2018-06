Marc Montagut és escollit cap de llista del PDeCAT a Salou amb 12 vots a favor

L’actual primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament salouenc supera al també candidat David Soley

Marc Montagut ha estat escollit com a cap de llista del Partit Demòcrata (PDeCAT) de Salou per a les properes eleccions municipals, previstes pel 2019. El candidat –actual primer tinent d’alcalde i regidor de Gestió de Territori– va aconseguir 12 vots a favor dels militants, mentre que el segon candidat, David Soley, en va obtenir 7, més el suport d’un simpatitzant, que comptava per 0,25. La votació de les primàries va tenir lloc en un acte celebrat ahir al vespre al Club Nàutic de Salou.Montagut encapçalarà, així, per segon cop la llista, després que el 2003 ja ho fes, tot i que en aquell moment com a CiU. En altres ocasions havia anat com a segon, com és el cas dels darrers comicis, amb Pere Granados com a número u.«Que et revalidin la confiança en una primària, satisfà. Estic molt content», deia ahir Marc Montagut, un cop acabades les votacions, alhora que es mostrava «il·lusionat» per poder «tirar endavant amb el millor projecte per a Salou», un projecte que pel cap de llista s’estructura a partir de quatre principals eixos. Un d’ells és la culminació d’infraestructures i projectes urbanístics, amb el desmantellament de les vies com a punt central, però no l’únic. «També s’ha de posar l’accent en el finançament per poder acabar el camí de ronda o la canalització del barranc de Barenys», va destacar Montagut en aquesta redacció, tot un seguit de projectes que han d’ajudar a «cohesionar» la ciutat, afegia.El segon eix del projecte de ciutat del cap de llista de PDeCAT per Salou és el mediambiental, mentre que el tercer és potenciar i millorar l’oferta turística del municipi. En aquest punt, va remarcar que actualment «ja s’està fent bona feina». «S’han de seguir millorant les infraestructures i oferir una bona imatge», afegia. El quart eix que ahir va destacar Montagut feia referència a la qualitat de vida dels salouencs i a treballar per aportar nous instruments que la permetin millorar.Ara que el Partit Demòcrata de Salou ja compta amb el seu cap de llista, caldrà afegir la resta de noms que configuraran el llistat definitiu per a les municipals. «Hi ha diverses opcions i ara treballarem amb calma per elaborar la millor llista per Salou», va afegir Marc Montagut.