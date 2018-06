La presumpta autora de l'assassinat a Reus va arribar al polígon en el mateix cotxe que la víctima

La dona assassinada va morir apunyalada per una arma blanca, tipus ganivet o navalla

Actualitzada 12/06/2018 a les 17:34

Una setmana després de l'assassinat d'una dona de 59 anys dintre d'un cotxe al polígon Alba de Reus es van desvetllant més dades. Divendres passat, la presumpta autora del crim, una veïna de Vila-seca, va ingressar a presó de forma provisional sense fiança per un delicte d'homicidi o assassinat. La detinguda i la víctima van arribar en el mateix cotxe al polígon on es va produir el crim, segons ha pogut saber Diari Més. El que va passar encara es desconeix. És per això, que la investigació segueix oberta per esclarir els detalls, entre ells el mòbil del crim.L'autòpsia de la víctima va confirmar que la dona, veïna del Morell, va patir una mort violenta. Concretament, va morir apunyalada per una arma blanca, tipus ganivet o navalla.Els fets es van produir a les 23.21hores de la nit del passat dissabte, 2 de juny, quan una dona veïna del Morell i de 59 anys d'edat va ser trobada morta dins un vehicle que estava obert i amb els quatre intermitents al carrer Pelleters del polígon Alba, molt proper a Vila-seca.Dimarts 5 de juny, els Mossos d'Esquadra van detenir una dona, de 57 anys i veïna de Vila-seca, al seu habitatge del carrer de la Font del municipi relacionada amb l'homicidi. Finalment, la detinguda va passar a disposició judicial i van decretar presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi o assassinat.