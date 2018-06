El Boladís està elaborat amb granissat de llimona, anís sec i un bolado, un dolç típic de la ciutat

Actualitzada 11/06/2018 a les 21:33

La beguda més vallenca i típica de la Festa Major de Sant Joan, el Boladís, ja té vídeo promocional per aquest 2018. Com ja és tradicional, el conegut Dalí de Valls protagonitza el curtmetratge que, aquest cop, porta per títol La Resistència Republicana. El vídeo representa que se situa 20 anys després del referèndum de l’1-O. La República no s’ha fet efectiva i el Boladís ha passat a formar part de la Resistència. La beguda popular de la Festa Major de Valls està elaborada amb granissat de llimona, anís sec i un bolado, un dolç típic de la ciutat.