Insta la Generalitat i al govern espanyol a buscar la millor solució tècnica per reconvertir la infraestructura

Actualitzada 12/06/2018 a les 15:56

El Síndic de Greuges demana que l'actual línia ferroviària d'entre Port Aventura i l'Hospitalet de l'Infant es converteixi en una infraestructura de transport públic intermunicipal, com un tren-tramvia. L'òrgan, que s'ha pronunciat aquest dimarts a raó de més de 200 queixes en el que va d'any pel desmantellament d'aquest tram, apunta que desmuntar l'estructura «deixa sense cap alternativa que faciliti o millori la mobilitat dels usuaris de la xarxa de Rodalies de Catalunya» per la «llunyania de la variant del corredor mediterrani» respecte a Salou o Cambrils, que, a més, «perden la connexió entre si». Així, insta la Generalitat i el govern espanyol a cercar la millor solució tècnica per la conversió de la línia a un tramvia i afirma que aquest hauria de figurar entre els temes prioritaris en l'agenda a tractar entre els dos executius.Segons el Síndic, des de principis del 2018 ha rebut més de 200 queixes pel desmantellament de la línia de ferrocarril Port Aventura – Salou – Cambrils - Mont-roig del Camp - l'Hospitalet de l'Infant. Segons aquest organisme, la xarxa de Rodalies de Catalunya pateix «nombroses deficiències» i la desaparició d'una línia que dona servei a més de 675.000 usuaris de Salou i Cambrils fa necessari «un estudi exhaustiu del cas i una decisió motivada».Les queixes rebudes també posen de manifest que el desmantellament d'aquesta línia contradiu les determinacions territorials del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, en què es recullen les actuacions de condicionament tren-tramvia i que estableix que el sistema ferroviari i tramviari té un caràcter estratègic i prioritari dins les infraestructures de mobilitat i transport. També manifesten que implicarà conseqüències rellevants de caràcter ambiental i social a la regió i que no respecta les determinacions de la Llei 38/2015, del sector ferroviari, ja que no s'ha optat pel seu traspàs previ a la Generalitat de Catalunya, i aquesta no ha emès els seus informes pertinents. A més, les persones afectades exposen que les estacions més properes quedaran a dos quilòmetres de les actuals, una mitja hora a peu, cosa que les fa «absolutament inadequades si no es vol utilitzar el cotxe privat».El Síndic apunta que la llei preveu que Foment pugui excloure una determinada infraestructura ferroviària de la Xarxa Ferroviària d'Interès General sempre que hagin desaparegut els motius que en van justificar la inclusió. Tanmateix, segons el Síndic, també estableix la possibilitat que sigui traspassada a la comunitat autònoma corresponent, a instància de la comunitat autònoma o de Foment. A més, també determina que, abans de la clausura d'una línia, el ministeri ho ha de posar en coneixement de les comunitats autònomes i entitats locals que en puguin resultar afectades. El Síndic no té constància que el Govern hagi emès aquest informe previ ni la comunicació de l'acord de clausura de Foment a la Generalitat o els consistoris afectats. Davant d'aquest fet, el Síndic ha informat del cas el Defensor del Poble amb l'objectiu que demani informació concreta al Ministeri de Foment sobre l'estat dels informes previs i les comunicacions.Al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat li recorda que ha de defensar davant de Foment, conjuntament amb els municipis afectats, el projecte de condicionament tren-tramvia de l'actual línia ferroviària, tot habilitant els estudis, projectes i recursos administratius i econòmics que siguin necessaris. D'acord amb això, demana al Departament que valori la decisió d'instar l'expedient de traspàs d'aquesta línia; que convoqui una reunió del Consell de la Mobilitat per avaluar-ne el desmantellament, i també les seves conseqüències en la mobilitat i les alternatives possibles, i que determini, abans del seu establiment i d'acord amb els ajuntaments afectats i l'Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona, les condicions d'integració del sistema tramviari, tant des del punt de vista urbanístic com de gestió del sistema viari, per mitjà d'un pla especial urbanístic del sistema tramviari.Finalment, als ajuntaments de Cambrils i Salou els recorda que han de defensar davant de Foment el projecte de condicionament tren- tramvia de l'actual línia ferroviària; que han de participar en la determinació, abans del seu establiment i juntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i l'Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona, de les condicions d'integració del sistema tramviari, i que han de sol·licitar un informe del Programa de planejament territorial, un cop aprovats inicialment els plans urbanístics d'iniciativa municipal.