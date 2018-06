Denuncien el conductor d'un camió amb matèries perilloses per donar positiu en cocaïna

Els Mossos d'Esquadra van immobilitzar el vehicle en una zona segura

Actualitzada 12/06/2018 a les 17:50

El conductor d’un camió que transportava matèries perilloses ha estat denunciat per donar positiu en cocaïna al seu pas per Torredembarra. Els Mossos es trobaven realitzant un control de transport a l'AP-7 i A-7.Els agents han aturat un camió amb matèries perilloses i li han realitzat al conductor la prova de detecció de drogues. El conductor ha donat positiu per cocaïna, per la qual cosa ha estat denunciat administrativament per consum de substàncies estupefaents. Els mossos també han immobilitzat el vehicle en una zona segura.Aquesta denúncia s’emmarca en un control de trànsit realitzat aquest matí a les vies ràpides que passen pel Camp de Tarragona, on també han participat inspectors de transports. En aquest sentit, durant el temps que ha durat el dispositiu s’han controlat 32 vehicles i s’han interposat 18 denúncies per transports, una denúncia per transport de viatgers VTC, dues denúncies per transport de mercaderies perilloses (ADR) i quatre denúncies del Servei Català del Trànsit.