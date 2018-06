Torredembarra desmuntarà 'Alfa i Omega' aquest dijous

Un cop a terra ferma s'estudiaran les possibilitats de restauració

Actualitzada 11/06/2018 a les 15:33

L’escultura 'Alfa i Omega' serà desmuntada i traslladada a terra ferma aquest dijous 14 de juny, davant del deteriorament que pateix i que s’ha agreujat significativament en els darrers mesos, amb el perill real que comporta.L’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, ha recordat que l’Ajuntament va encarregar a una enginyeria un informe sobre l’estat de l’escultura. Aquest informe es va lliurar el mes de febrer, mentre s’estaven estudiant les recomanacions d’actuació i demanant els pressupostos oportuns, l’agreujament de la situació ha comportat que s’hagi decidit retirar ja l’escultura. Per part d’operaris de la brigada es va dur a terme una primera actuació de col·locació de brides per impedir que les potes, que representen l’Alfa, s’esberlessin.Entre d’altres, els danys detectats han estat les pèrdues de gruix del material, la degradació de l’acer patinable (conegut com a corten), la desintegració de soldadures, etc. De fet, el procés de corrosió de les xapes de les potes de l’escultura és irreversible.Aquest matí s'ha instal·lat al port de Torredembarra, el muntatge d’una pontona (plataforma de treball amb grua), que permetrà retirar l'escultura. Mentre que per dijous està previst desplaçar i ancorar la pontona al costat de l’escultura. Es procedirà a tallar l’'Alfa i Omega' i col·locar-la a la pontona. El mateix dijous o divendres la peça es carregarà en un camió i es traslladarà a terrenys municipals per analitzar i estudiar les possibilitats de restauració. Tota aquesta operativa compta amb un pressupost aproximat de 26.000 euros.Primer, es desmuntarà l'escultura 'Alfa i Omega' i un cop a terra ferma serà el moment d’analitzar possibilitats, costos econòmics, drets i obligacions sobre la mateixa escultura. Quan es tinguin totes les dades aleshores es prendrà una decisió, de forma col·lectiva, per si es procedeix a la seva restauració.'Alfa i Omega' és obra de Rafael Bartolozzi. Aquesta es va inaugurar l'abril de 1999 amb motiu de la commemoració dels 20 anys d'ajuntaments democràtics que Torredembarra va celebrar amb una Trobada d'alcaldes dels Països Catalans. És una escultura d’acer corten de 12 metres d'alçada i 12 tones de pes. L'escultura reprodueix les lletres gregues alfa i omega, com a símbol de l'assoliment d'un objectiu del principi i la fi vers la recuperació de la democràcia. Es troba ubicada sobre un bloc de formigó dins del mar, a uns 80 metres de la platja. Amb la instal·lació de l'escultura, es va restaurar el bloc de Baix a Mar, una peça important de la història del món de la pesca a Torredembarra.