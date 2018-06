Sandro Boquet és escollit novament candidat republicà per Salou al 2019

La secció local d'ERC ha renovat la confiança en ell per a repetir com a alcaldable

Alexandre 'Sandro' Boquet Cervera ha estat escollit novament candidat a l’alcaldia de Salou per a les eleccions municipals de 2019. Boquets ha rebut un recolzament unànime en l’assemblea de la Secció Local d'ERC i per tercera vegada encapçalarà la llista republicana a la capital de la Costa Daurada.Sandro Boquet és regidor des de 2015 juntament amb Marçal Curto. En el seu discurs d'acceptació de la candidatura, Boquet comentava que, «falta un any per les eleccions locals i seguirem aprofundint la fiscalització de l’acció d’un govern municipal que notem esgotat i, massa cops, el veiem amb el pas canviat respecte la realitat del país».Per primera vegada l'assemblea d’ERC Salou també era oberta a simpatitzants.