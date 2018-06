Ofereixen 10 places de jornada completa amb un salari de fins a 24.000 euros

Actualitzada 11/06/2018 a les 14:11

L'empresa Plana busca conductors d'autobús per a la temporada turística 2018. La companyia de transport ofereix deu vacants d'incorporació inmediata fins a mitjans de novembre amb un salari de 21.000 a 24.000 euros a l'any.És necessari disposar del carnet de conducció D, tenir el CAP i la tarjeta tacògraf digital. Per apuntar-se a l'oferta cal tenir una experiència mínima de sis mesos de conducció d'autobusos, camions o furgonetes de grans dimensions. Per més informació es pot consultar la web de Plana