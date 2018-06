La Nit de Premis reconeix la tasca de 19 persones i entitats de Valls i comarca

La ciutat va lliurar els guardons en una gala celebrada dissabte al Centre Cultural

La 35a Nit de Premis de Valls va reconèixer dissabte la trajectòria de persones de la comarca. En total, dotze entitats van lliurar 19 guardons. Entre aquests, sobresurt el premi a la Iniciativa Cívica que enguany va recaure al Grup de Nadal d’Artistes Vallencs, coincidint amb el seu 75è aniversari. El premi més esperat, però, va ser el de Vallenc de l’Any, que va ser per a Jordi Targa i Roig. Així, el jurat, format per les entitats participants de la Nit, ha reconegut la tasca del que ha estat president de l’Associació de Veïns Francesc Clols des de 1995 fins enguany, valorant la seva trajectòria de col·laboració en la promoció d’activitats ciutadanes, així com la seva llarga dedicació en la millora del seu barri. Al llarg dels 22 anys que Jordi Targa ha estat president de l’entitat veïnal, ha portat a terme una tasca social molt àmplia i activa. Durant aquesta etapa ha impulsat junt amb els veïns projectes com les pintures del retaule de l’església del Sagrat Cor al barri (obra dels artistes vallencs Pere i Josep Queralt), la col·locació del campanar (recuperant de l’oblit la columna del segle XVII que hi havia antigament a la plaça del Blat), el condicionament de les façanes de tots els blocs d’habitatges, la construcció del Centre Cívic, els vestidors i la pista poliesportiva o la recuperació de l’antiga guarderia com a casal de barri. A més, Targa ha col·laborat amb moltes altres iniciatives de ciutat com, per exemple, el Barri en Flor, les catifes de Corpus, la Firagost o el pessebre monumental que es pot visitar cada any per les festes de Nadal a la Capella del Roser.La gala –celebrada al Centre Cultural, presentada pels actors Nil Fabra i Eva Cabré, amb la música de Fenya Rai i presidida pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet– es van repartir 17 guardons més. Un d’ells va anar dirigit a l’alpinista tarragoní Òscar Cadiach Puig, que va rebre el Premi Reconeixement AAEET per la seva implicació.Quant al Premi a la salvaguarda del patrimoni cultural de l’Alt Camp, convocat per l’Institut d’Estudis Vallencs, el de Patrimoni Cultural de vessant públic va ser pel jaciment ibèric de Rabassats, de l’Ajuntament de Nulles; el de vessant privat, per l’Associació Cultural Ball dels Cercolets de Valls; el de Patrimoni Arquitectònic de vessant privat, per Famílies Cabré-Puig i Cabré-Besora; i el de vessant públic, pels rentadors municipals, de l’Ajuntament dels Garidells. D’altra banda, la Colla Joves Xiquets de Valls va decidir deixar desert el Premi Joan Ventura i Solé, de periodisme casteller, en rebuig d’«una situació de repressió política». Així, els 400 euros es destinaran a la caixa de solidaritat.