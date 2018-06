La Generalitat autoritza a Ercros ampliar la capacitat de la planta de Vila-seca I

La capacitat global de producció serà de 217.000 tones a l'any

Ercros ha rebut aquest dilluns l'autorització de la Generalitat per fer una tercera ampliació de la capacitat de la planta de producció de clor i sosa càustica de la fàbrica de Vila-seca I. Amb una ampliació de 26.000 tones a l'any, es preveu que es pugui optimitzar la utilització dels equips i instal·lacions ja existents associats a la tecnologia de membrana. Al març, la companyia va anunciar una nova ampliació, també de 26.000 tones a l'any, que es preveu que entri en servei a finals d'any. Amb la posada en servei de la tercera ampliació, la producció de clor d'Ercros amb tecnologia de membranes serà similar a la producció anterior al tancament de les plantes de producció de clor amb tecnologia de mercuri. Així, la capacitat global de producció serà de 217.000 tones a l'any, fet amb què Ercros consolidarà la seva posició de lideratge en el mercat de la península.L'empresa ha pres aquesta decisió per «l'excel·lent evolució» del mercat de la sosa càustica i dels derivats del clor i per poder atendre la creixent demanda dels clients. Segons la firma, aquesta evolució està influïda per la bona marxa de l'economia i la disminució global de l'oferta com a conseqüència de la reducció de capacitat de producció de clor i sosa arran de la prohibició europea de la tecnologia de mercuri més enllà de l'11 de desembre de 2017.Segons les previsions del sector, aquesta situació es mantindrà fins a finals de 2020, que és el període estimat perquè Europa torni a recuperar la capacitat de producció perduda i millori l'equilibri entre oferta i demanda.Ercros va compensar parcialment la capacitat de producció de clor perduda pel tancament de les plantes de mercuri a finals del 2017 amb la posada en servei en el primer trimestre del 2018 de 80.000 tones a l'any amb tecnologia de membrana -la millor i més eficient tecnologia disponible i, per tant, no afectada per la prohibició europea.