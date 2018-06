Finques Pallaresos, culpada per primera vegada per un cas d'estafa immobiliària

Daniel Noguera i la seva parella van pagar 15.000 euros en concepte d’arres per una casa que ja tenia propietari i el jutge els va donar la raó

Actualitzada 10/06/2018 a les 20:30

Arriba la primera sentència en contra de Finques Pallaresos, per un cas d’estafa immobiliària. Daniel Noguera i la seva parella van pagar 15.000 euros a l’empresa en concepte d’arres per una casa que ja tenia propietari. Després de mesos esperant que els tornessin els diners, van decidir denunciar el cas i arribar a judici. El passat mes de febrer, el jutge els va donar la raó i va condemnar la immobiliària a tornar els diners rebuts i a pagar les costes processals. Quatre mesos després, però, Noguera encara no ha rebut allò que li pertoca.Aquest mitjà ja informava el passat 27 de febrer que el tancament de la immobiliària havia provocat prop d’una vintena d’afectats que asseguraven sentir-se «estafats». Tots ells van denunciar a l’empresa per la via penal i estan a l’espera de judici. Daniel Noguera i la seva parella, en canvi, van fer-ho per la via civil i van guanyar el plet.Tot va començar el mes de gener de 2017. Noguera i la seva parella, tots dos joves, van decidir comprar-se un habitatge ubicat a la urbanització del Mèdol, entre els municipis d’els Pallaresos i el Catllar. Es tractava d’un xalet de més de 200 metres quadrats, amb cinc habitacions, dos lavabos, piscina, barbacoa i uns terrenys cinc vegades més grans que la casa. El preu, 190.000 euros. «El 25 de gener de 2017 vam pagar el que ens havien demanat: 15.000 euros en concepte d’arres», explicava Noguera. Així començava el seu calvari.«Després d’ingressar els diners van començar les excuses», relatava la víctima. Quan arribava el moment de signar, el propietari de la immobiliària «sempre ens donava llargues». Noguera i la seva parella van començar a dubtar seriosament i van moure fils per intentar saber què estava passant. «A través d’un contacte que tenia al registre de la propietat, vaig esbrinar que la casa que estàvem comprant ja tenia propietari», detallava Noguera.Immediatament després de saber això, la parella es va dirigir a les oficines que l’empresa té al mateix municipi dels Pallaresos. «Els vam dir que ens ho tornessin, que ens havien enganyat. Ells ens van donar un paper signat assegurant que ens tornarien els diners», relatava la víctima. Però els dies passaven i els 15.000 euros –més els costos de taxació– seguien en mans de la immobiliària.Quan se’n van fartar, Noguera i la parella van parlar amb la seva advocada. Ella va ser la que va convèncer les víctimes per portar el cas per la via civil i no la penal. «Només així podíem anar més de pressa. Ens vam centrar, únicament, en reclamar els diners que ells havien donat», explicava l’advocada, Mayka Fernández. Efectivament, el procés va ser molt més ràpid que amb la resta d’afectats, que van decidir reclamar el que era seu per la via penal.El passat mes de febrer, es va celebrar el judici. La part demandada no es va presentar i el jutge «va tardar un minut, amb les proves que li havíem presentat, en dir que teníem la raó», detallava Noguera. Finques Pallaresos està obligada a tornar els més de 15.000 euros a la parella i a pagar les costes processals. Quatre mesos després, els diners encara no han arribat. Les víctimes, però, no perden l’esperança.