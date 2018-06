Han estat traslladats a Hospital Santa Tecla per policontusions

Dos persones han resultat ferides per policontusions en un accident al polígon Alba de Vila-seca, aquest matí. Una furgoneta i un cotxe han topat en l'encreuament entre l'avinguda de la Generalitat i la de la Vila del Comú per saltar-se una senyal d'stop, segons han informat fonts testimonials. El turisme implicat ha quedat amb el frontal destrossat.Com a conseqüència de l'accident, dues dotacions de Bombers s'han desplaçat el lloc dels fets. Diverses dotacions del SEM també han acudit per atendre als ferits, que han estat traslladats amb prònostic menys greus a l'Hospital Santa Tecla de Tarragona.