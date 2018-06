Buch destaca a Cambrils la tasca dels Mossos en l'alerta terrorista

El nou conseller d’interior anuncia que «properament» de celebrarà el Dia de les Esquadres, ajornat amb l’aplicació del 155

El nou conseller d’Interior, Miquel Buch, ha iniciat avui a Cambrils el seguit de visites que farà a les comissaries de Mossos d’Esquadra d’arreu del país amb la voluntat de «trepitjar territori» i tenir contacte amb els agents. El conseller ha justificat aquesta primera visita a Cambrils per «l’excel·lència» que va demostrar el cos en la resposta a l’atemptat de l’estiu passat a la ciutat. En aquest sentit, el conseller ha subratllat que li consta que els mossos treballen «amb absoluta professionalitat» l’alerta terrorista, malgrat que en els darrers sis mesos «ha estat el govern espanyol qui ha decidit les activitats que havia de tirar endavant el Govern».El conseller ha assegurat avui, a la comissaria de Cambrils, que han vingut a treballar i a arremangar-se. «Si hi ha mancances, que són herència del 155, haurem de posar-nos al dia», ha garantit. Mentrestant, el conseller ha explicat que està «prenent el pols» als diferents cossos que conformen el Departament d’Interior per tal de «prendre les decisions més encertades i professionals possibles» i amb la voluntat «d’escoltar a tothom i comptar amb totes les opinions».D’altra banda, el conseller d’Interior ha confirmat avui també la propera celebració del Dia de les Esquadres, un acte anual on es reconeixen les actuacions meritòries dels membres del Cos, de les d’altres cossos policials i de representants de l’àmbit de la judicatura i de la societat civil. L’edició d’enguany va quedar ajornada en plena aplicació de l’article 155 i, segons Buch, aquest és un acte que «no es pot deixar de fer», sobretot per reconèixer tots aquells agents que han destacat en les seves funcions. Prèviament a aquest anunci, el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME) havia fet pública una carta adreçada al director general de la Policia, Andreu Joan Martínez, on li reclama la celebració d’aquest acte «com més aviat millor», després dels «mesos de desprestigi» cap al cos policial.Durant la seva visita, Buch, ha respost al ministre d’Exteriors, Josep Borrell, que no és cert que a Catalunya es visqui «en conflicte permanent». Després que el ministre alertés d’un risc d’enfrontament civil pel clima polític actual, Buch ha defensat que els catalans «vivim en absoluta convivència i amb debats, com tenen en totes les zones del món», però ningú, ha subratllat, «pateix per la seva integritat física».