Una de les víctimes de l'atemptat terrorista de Cambrils segueix recordant els fets amb temor

Roque Oriol és veí de Saragossa i passava les vacances a Cambrils amb la seva dona i la seva cunyada

Actualitzada 10/06/2018 a les 11:31

En una entrevista a l’Heraldo de Aragón, Roque Oriol se sincera del que va suposar l’atac terrorista per a ell. Comenta que estaven passejant pel passeig del municipi quan van veure dos Mossos d’Esquadra amb metralletes i de sobte un vehicle els va envestir. «He d’anar al psicòleg i al psiquiatra per a que m’ajudin», explica Oriol. Ell va passar deu dies a la UCI a causa de l’envestida, la seva cunyada va perdre totes les dents i va amb crosses a causa de l’impacte, però qui pitjor sort va tenir va ser la seva dona que va morir apunyalada pels terroristes.El propi Oriol comenta que va ser testimoni del tiroteig que hi va haver i que va demanar una pistola per participar, ja que argumenta que té llicencia d’armes, però el van portar a l’hospital a causa del fort impacte del vehicle que li va colpejar el cap. Roque Oriol ha tornat a Cambrils però encara no ha entrat a casa seva, tot i que apunta que aquest estiu sí que hi anirà.Roque Oriol creu que la intenció dels jihadistes no era atacar a Cambrils però «es van veure acorralats. Estava tot vigilat a Cambrils, ells van sortir molt ràpid del cotxe. Sabíem el que havia passat a Barcelona, però no pensàvem que anés a passar això». A més, la víctima assegura que no pot dormir bé i que els atemptats estan afectant de ple a la seva vida. També reconeix que en tot moment s’ha sentit més recolzat per l’alcaldessa del Municipi, Camí Mendoza, que no pas pels polítics de Saragossa.