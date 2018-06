Detenen dos membres d'un grup crominal especialitzat en robar a persones grans i estafar-les

Els Mossos els van detenir a Vilafortuny però actuaven per tot el territori espanyol

Actualitzada 10/06/2018 a les 11:48

Els Mossos d’Esquadra van detenir un home i una dona, de 30 i 29 anys respectivament, ambdós de nacionalitat romanesa, per delictes de pertinença a un grup criminal, estafes bancàries i furts. El seu modus operandi era realitzar estafes amb targetes de crèdit que havien sostret prèviament a gent gran.Els detinguts es movien per supermercats i centres comercials on observaven possibles víctimes mentre feien cua per pagar a les caixes, majoritàriament persones grans. Quan els clients introduïen el PIN per pagar, els detinguts memoritzaven el número i posteriorment seguien a la persona i li sostreien la targeta. Després la utilitzaven per treure diners en caixers automàtics, fer compres d’imports elevats o demanar préstecs bancaris.El grup actuava per tot el territori espanyol i els seus membres treballaven com una organització o grup criminal. Els seus integrants no tenen domicili conegut, la qual cosa els permet una àmplia mobilitat per tot el territori nacional desplaçant-se principalment amb vehicles de lloguer.Arran de la investigació els agents van poder constatar que aquest grup s’havia desplaçat al sud de Catalunya i estava realitzant la seva activitat delictiva pels voltants de Cambrils. Els investigadors es van desplaçar a la zona i juntament amb els agents de la Unitat d’Investigació de Reus, van detenir aquestes dues persones en un hotel de Vilafortuny on estaven allotjats. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.