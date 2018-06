L'arxiu Montserrat Tarradellas i Macià obre les portes en una jornada amb visites guiades amb motiu del Dia Internacional dels Arxius

Actualitzada 09/06/2018 a les 17:55

L'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià ha obert les portes a la ciutadania aquest dissabte al Palau de l'Abat del Monestir de Poblet a través de quatre sessions emmarcades dins del Dia Internacional dels Arxius. Un centenar de persones han descobert l'immens llegat del president Josep Tarradellas -donat a l'arxiu monasterial-, el qual compta amb més de 140.000 cartes, 9.000 d'elles de l'època de l'exili, 30.000 fotografies, 11.000 volums de la seva biblioteca personal i un fons d'hemeroteca de més de 500 publicacions. «El president ho guardava tot, no llençava res, fins i tot tenim justificants de cartes enviades» ha constatat Núria Gavarró directora de l'arxiu. D'aquí l'«enorme importància» d'aquest fons documental atès que permet conèixer els seus pensaments i a més a més també es conserven documents inèdits i de gran valor històric com la documentació de les milícies antifeixistes o del retorn de la Generalitat restaurada. És la segona vegada que es realitzen portes obertes tot i que des de 2016 l'arxiu resta obert a tothom que ho sol·liciti, ja que fins fa dos anys no s'havien complert els quinze anys de la mort de la dona de Tarradellas i, fins, llavors l'accés era restringit per petició escrita del president.