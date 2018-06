Treballadors de la Xarxa Santa Tecla protesten per la sobrecàrrega de feina i la congelació de salaris

La direcció entén el reclam i atribueix les condicions al «dèficit pressupostari» per part del Govern

Actualitzada 08/06/2018 a les 12:25

Els treballadors d’Atenció Primària de la Xarxa Sanitària Santa Tecla han convocat una aturada aquest divendres al migdia per protestar per les condicions de treball, amb una sobrecàrrega de feina per manca de personal, una manca de substitucions de baixes laborals i vacances i retallades retributives o salaris congelats. L’aturada s’ha convocat a les portes de les Àrees Bàsiques de Salut a Torredembarra, Vila-seca, Llevant, l’Arboç, El Vendrell i Calafell. En un comunicat, la direcció ha assegurat que la situació descrita pel comitè d’empresa, que subscriuen, es deu a «l’infrafinançament sofert pels serveis d’atenció primària de les sis ABS en els pressupostos del Govern dels darrers vuit anys. «La direcció treballa per assolir un finançament just» per als sis centres de salut, «que ostenten una de les ràtios pressupostàries més baixes de tot Catalunya, que obliga als professionals a fer un sobreesforç continuat per garantir una assistència de qualitat», afirmen.En convocar les protestes, els treballadors al·legaven estar «esgotats» i explicaven que havien proposat a l'empresa un seguit de mesures per millorar les condicions de la feina diària i oferir una atenció adient als usuaris. Amb tot, es queixaven que la direcció no havia fixat cap data per donar resposta a les seves propostes.Al comunicat emès aquest divendres, la direcció apunta que respecta les accions en defensa dels drets dels professionals de la Xarxa de Santa Tecla i que la denúncia del dèficit pressupostari s’ha traslladat reiteradament al CatSalut per reclamar una revisió de la dotació econòmica que permeti adaptar els recursos dels serveis a la creixent demanda assistencial al Tarragonès nord i Baix Penedès. A més, afirmen que, en les circumstàncies actuals i els recursos limitats, mantenen com a objectiu garantir una atenció i condicions laborals adients als seus centres de salut.