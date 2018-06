L'estadi municipal 'Juan Ríos' de Calafell ja és a punt per acollir les competicions de futbol dels Jocs Mediterranis

La Diputació de Tarragona ha invertit més de 723.000€ en la reforma

Actualitzada 09/06/2018 a les 16:37

L’estadi municipal ‘Juan Ríos’ de Calafell ja està plenament reformat i preparat per acollir les competicions de futbol dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 que començaran el proper 22 de juny. Les reformes del camp han permès augmentar la capacitat fins als 800 espectadors, eliminar barreres arquitectòniques, reformar els vestidors i substituir la gespa del camp per una de nova, també artificial.La Diputació de Tarragona ha invertit 723.500 euros en aquesta reforma del camp i aquest migdia, el diputat de Cultura d’aquest ens, Joan Olivella, ha realitzat la corresponent visita de les noves instal·lacions. En l’acte també hi ha assistit l’alcalde del municipi, Ramon Ferré, el comissionat dels Jocs, Javier Villamayor, i la regidora d’Esports de Calafell, Maite González.Juan Ríos va ser el fundador i president de l’escola de futbol base de Calafell i és per això que el camp porta el seu nom. A més, en l’acte d’avui s’ha destapat una placa commemorativa en el seu honor.