El PDeCAT de la Selva del Camp nega les acusacions de malversació fetes pel grup municipal d'ERC

La formació considera que la denúncia a Antifrau respon a una estratègia política de descrèdit

Actualitzada 09/06/2018 a les 11:18

El grup municipal del PDeCAT a la Selva del Camp (Baix Camp) nega «rotundament» l’acusació d’una presumpta malversació de fons públics en el mandat anterior, que ha derivat en una denúncia del grup d’ERC a l’Oficina Antifrau. En un comunicat, el PDeCAT es mostra «disposat a aclarir aquests fets, allunyats de la realitat, i que formen part d’una immoral estratègia política per desacreditar-nos». Així mateix, la formació manifesta el «total suport» a les regidores Sílvia Masdeu i Sílvia Granados, de qui diu que «han actuat sempre amb la màxima honestedat i integritat».Aquest divendres ha transcendit que el grup d’ERC qüestiona el pagament de set factures que ascendeixen a un total de 2.365 euros per condicionar l'habitatge d'una veïna, Sílvia Granados, que ara és regidora al consistori. Segons el regidor d'Hisenda, el republicà Jordi Vinyals, l'habitatge era «justament d'una persona molt propera a CiU» i que va acabar presentant-se a les llistes sota aquestes sigles a les eleccions municipals del 2015.«Es van pagar arranjaments particulars d'un habitatge amb diners públics sense cap informe de Serveis Socials ni conveni amb la propietat que avali o justifiqui aquest tipus de despesa», ha dit. Entre les factures que van a nom del consistori, n'hi ha una de Comaigua de 1.017 euros, autoritzada per qui era regidora de Serveis Socials, Sílvia Masdéu. També hi ha factures de material, informes d'habitabilitat i factures a un arquitecte del municipi.