Una cinquantena d'escolars presenten en anglès els Clubs TED Ed del Baix Camp

El Casal Riudiomenc acull dilluns 11 de juny l'acte, on prenen part vuit centres escolars de la comarca

Actualitzada 07/06/2018 a les 16:29

El pròxim 11 de juny a les 10 del matí, el Teatre Auditori del Casal Riudomenc serà l'escenari de la presentació final dels Clubs TED Ed del Baix Camp. Aquesta iniciativa, organitzada per l’equip TEDxReus i el Centre de Recursos Pedagògics del Baix Camp, ha comptat amb la participació de 8 centres educatius de Reus i comarca, i més de 250 nens i nenes de 8 a 16 anys.Dilluns es farà la presentació dels 17 millors treballs de comunicació, presentats per una cinquantena d’alumnes, seleccionats entre els 250 participants inicials. Aquests treballs finals, en format vídeo o xerrada, s’han estat preparant i assajant durant el darrer trimestre d’aquest curs, amb l'objectiu de fomentar les habilitats de recerca d’informació, divulgació i comunicació, en anglès.Els 8 centres del Baix Camp que participen en aquesta primera convocatòria dels Clubs TEDEd són l’escola Santa Anna de Castellvell del Camp, l’Escola Beat Bonaventura Gran de Riudoms; les escoles Marià Fortuny, Teresa Miquel i Pàmies, Prat de la Riba de la ciutat de Reus; així com els Instituts Gaudí i Gabriel Ferrater, també de Reus.