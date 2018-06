Sorea destina 40.000 euros a les assegurances del món casteller

L’empresa i la Coordinadora han renovat el conveni a l’Ajuntament de Valls

Sorea i la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) han renovat el conveni de col·laboració, a través del qual l’empresa gestora de l’aigua aporta 40.000 euros a l’entitat per finançar part de les assegurances de l’activitat castellera i participarà en diversos esdeveniments del món casteller d’arreu de Catalunya.«L’objectiu és donar suport a totes les colles perquè tinguin l’activitat degudament assegurada per si mai hi ha algun incident», ha remarcat el conseller delegat de Sorea, Francesc Mayné, en l’acte de signatura del conveni, que s'ha va fet dijous a la tarda a l’Ajuntament de Valls al costat de la presidenta de la Coordinadora, Inés Solé; l’alcalde de la ciutat, Albert Batet; i representants del món casteller.Amb aquesta renovació per un any, es dóna continuïtat al conveni ja signat el 2017, en el qual l’empresa va aportar la mateixa quantitat que enguany, també en concepte d’assegurances. Així mateix, Sorea passava a ser nou patrocinador oficial de la Coordinadora, al costat d’empreses com Estrella Damm i Repsol.Des de la CCCC, la presidenta de l’entitat, Inés Solé, ha agraït l’«aposta pel territori» per part de Sorea i ha posat de relleu que «el més important no està en la quantitat, sinó en la necessitat», per, així, «evitar costos en un futur». Per la seva banda, el conseller delegat de Sorea, Francesc Mayné, ha explicat que l’empresa «aposta per implicar-se activament» en tots els punts on es presta el servei. A més, va posar en valor els castells i els va qualificar com a «activitat transversal». «El fet casteller s’alimenta d’uns valors que ens agrada fer nostres com a empresa», ha afegit Mayné.Quant a la ubicació escollida per signar el conveni, les dues parts –que confien en la continuïtat de la col·laboració en els propers anys– han agraït que es pogués fer a Valls, «un lloc molt simbòlic pel fet de ser el bressol dels castells», ha destacat el conseller delegat de Sorea.Des del consistori vallenc, l’alcalde Albert Batet ha posat èmfasi en l’expansió de l’activitat castellera. «Ja són 102 el nombre de colles i és un fenomen que continuarà creixent». A més, el batlle ha agraït l’aposta «per un bé comú» a través del conveni de col·laboració i ha opinat que cal potenciar la cooperació. «Amb l’ajuda de tots, arribarem més lluny», ha remarcat l’alcalde de Valls.