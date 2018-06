Reforma de la xarxa elèctrica que millorarà el subministrament a més de 24.000 clients

Endesa inverteix 135.000 euros en la millora de la xarxa elèctrica del Vendrell

Actualitzada 08/06/2018 a les 15:51

El municipi del Vendrell disposa d'una nova xarxa elèctrica, ja que Endesa ha substituït un total de 662 metres de cablejat soterrani per una nova tecnologia amb major secció i més resistent. Aquesta infraestructura ha tingut una inversió per la companyia de 135.000 euros. Amb aquesta actuació es reforça la qualitat del subministrament elèctric de més de 24.000 clients del municipiEls carrers Mar Blava, Llevant, Tancat de la Plana, Comtes de Barcelona, Comte d'Urgell i avinguda de les Escoles, és on s'han realitzat els treballs del nou cablejat. Això permet una major capacitat de transport i prepara la línia per a un eventual augment de la demanda. S'ha realitzat el que es coneix com a «anella elèctrica», que consisteix en connectar un centre de transformació a altres dos. Aquesta mesura és imprescindible per tal que, en cas de puntes de demanda o d'una incidència en el servei, la xarxa es pugui alimentar per vies alternatives i minimitzar així el temps d'interrupció del subministrament als clients. A més de garantir el ràpid restabliment del servei en cas d'eventual incidència.