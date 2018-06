La Primitiva deixa 81.779 euros a Valls

La butlleta premiada l'ha repartit l'Administració 1 situada al carrer cèntric de la Cort

Actualitzada 08/06/2018 a les 13:55

El sorteig de la Primitiva ha repartit 81.779,31 euros a Valls amb una butlleta premiada durant el sorteig d'aquest dijous 7 de juny. El premi s'ha repartit a l'Administració de Loteries número 1 de Valls, situada al carrer de la Cort 12. L'aposta guanyadora correspon a dues apostes setmanals fetes per la màquina amb l'encert de 5 números i el complementari.Els números premiats van ser l'1, 25, 28, 17, 44, 9 amb el 21 com a complementari. Entre els premiats també hi ha dues butlletes més, una a Burgos i l'altra a Carmona (Sevilla). El sorteig de la Primitiva d'ahir comptava amb un pot de 45.000.000 euros, tot i que no hi va haver cap encertant.Soledad Baget és l'encarregada de l'Administració situada al cor de Valls, la qual ha repartit els 81.779, 31 euros. De moment, «encara no ha vingut ningú per dir-nos que ha estat el premiat», assegura Baget. Soledad només fa un any que està al càrrec de l'establiment i ja ha repartit tres premis grans abans, a més d'altres més petits. Concretament, 141.000 euros a la Bonoloto, 89.000 al Gordo de la Primitiva; i 10.000 euros a El Joker de la Primitiva.