Actualitzada 08/06/2018 a les 17:41

El jutjat d'instrucció número 4 de Reus ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a la detinguda relacionada amb la mort d'una altra dona el cap de setmana passat. La causa està oberta per un delicte d'homicidi o assassinat, que es concretarà a mesura que avanci la instrucció.El passat dissabte a la nit, els Mossos d'Esquadra van localitzar una dona morta, una veïna del Morell de 59 anys, amb signes de violència a l’interior d’un vehicle que estava obert i amb els quatre intermitents al carrer Pelleters del polígon Alba, molt a prop del municipi de Vila-seca.Arran d’aquests fets la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Camp de Tarragona va obrir una investigació que va permetre detenir una dona, veïna de Vila-seca de 57 anys, que estaria relacionada amb els fets.L'autòpsia practicada a la veïna de 59 anys del Morell trobada sense vida va confirmar que la dona va patir una mort violenta.Segons fonts properes a la investigació, la víctima hauria contactat amb els seus familiars per telèfon dissabte al matí. La família l'esperava a l'hora de dinar però, com que no s'hi va presentar, van alertar als cossos policials, malgrat que no es va formalitzar la denúncia.