Hard Rock paga la fiança per fer efectiva l'adjudicació per al macrocomplex

A partir d’ara, la concessionària de la llicència disposa de tres anys per completar les obres i començar a operar

Actualitzada 08/06/2018 a les 16:11

Hard Rock ha completat la fiança de 10 milions d'euros necessària per fer efectiva l'autorització per la instal·lació i explotació del casino al Hard Rock Entertainment World a Vila-seca i Salou. Segons ha confirmat en una entrevista a l'ACN el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, l'empresa nord-americana ha fet efectiu el pagament sense esgotar el termini, que finalitzava aquest divendres. A la fiança ja estaven inclosos els tres milions d'euros que Hard Rock va aportar el juny de l'any passat com a garantia provisional per poder participar en el concurs. Calvet, que fins al seu nomenament com a conseller ha estat una de les cares visibles gestionant el projecte com a director de l'Incasòl, ha apuntat que el macrocomplex farà que el territori sigui «capital del turisme a nivell mundial».A partir d’ara, la concessionària de la llicència disposa de tres anys per completar les obres i començar a operar. Mentrestant, el Govern ha de «començar a posar negre sobre blanc» amb l’aprovació dels instruments urbanístics derivats del Pla Director Urbanístic, tant de millora urbana com d’urbanització i reparcel·lació, segons ha concretat Calvet. A partir d’aquí, s’ha de poder començar a licitar i adjudicar les obres «del que s’aguanta el projecte privat de Hard rock». Paral·lelament, l’empresa nord-americana treballa amb el seu propi projecte, que també té els seus terminis de redacció i licitació d’obres.«És un projecte que tira endavant i potser algú es pot sorprendre perquè pot pensar que s’havia perdut el fil i això havia quedat aturat», ha aventurat Calvet, que negat que s’hagués paralitzat el complex en cap moment. «Hem treballat en silenci però de manera continuada per fer possible aquest projecte de millora de la nostra indústria turística, de l’economia i de l’ocupació al Camp de Tarragona i a Catalunya», ha valorat.La Generalitat preveu que les obres per a edificar el macrocomplex d’oci puguin començar abans de l’estiu del 2019. El projecte, de gairebé 700 milions d’euros, generarà més d’11.000 llocs de feina de forma directa o indirecta, segons les previsions del Govern.