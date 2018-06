ERC de la Selva denuncia CiU a Antifrau per presumpta malversació de fons

El grup municipal posa en coneixement de l’OAC que s’haurien pagat 2.365 euros per condicionar l’habitatge habitual de la regidora Silvia Granados

Actualitzada 07/06/2018 a les 19:36

Segona denúncia en un any

El grup municipal d’ERC ha denunciat els membres del grup de CiU de l’anterior mandat davant l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) per tal que els investigui per un presumpte delicte de malversació de cabals públics. Segons la denúncia, entre el 2014 i el 2015, durant el govern de CiU, s’haurien realitzat, suposadament, pagaments de factures per un valor total de 2.365,78 euros en concepte d’«habitatge social» per condicionar i habilitar la residència de l’actual regidora a l’oposició, Silvia Granados. Aquests pagaments, segons recull la documentació presentada davant l’OAC, van ser autoritzats per l’aleshores regidora de Serveis Socials, Silvia Masdeu. El grup municipal d’ERC, actualment a l’equip de govern de l’Ajuntament de la Selva del Camp, sosté que s’haurien pagat despeses privades, sense cap tipus de justificació, atenent criteris d’«amiguisme i afinitat política».La denúncia recull les sis factures que apareixen en els registres comptables de l’Ajuntament de la Selva del Camp. Totes sis sumen la xifra de 2.365,78 euros per a realitzar diversos pagaments de treballs realitzats a un mateix habitatge, el número 30 del carrer Raval de Sant Pere, en concepte d’«habitatge social». L’immoble en qüestió pertany a l’empresa Habitatges Els Ponts S.L. i seria, segons denuncia el grup municipal d’ERC, «l’habitatge habitual de Silvia Granados, persona molt propera a la que va ser regidora de Serveis Socials durant el mandat anterior, Silvia Masdeu (CiU)», qui hauria autoritzat el pagament. «Les despeses es van efectuar entre desembre de 2014 i maig de 2015, i, a les eleccions municipals de 2014, Silvia Granados va anar a la llista de Convergència i Unió i, actualment, ostenta el càrrec de regidora», s’afegeix a la denúncia.Segons ERC, a l’Ajuntament no consta cap tipus d’acord, contracte o conveni signat amb l’empresa propietària de l’habitatge i tampoc cap informe tècnic de Serveis Socials que justifiquin els pagaments efectuats amb diners de les arques públiques. Afegia que, a l’import de 2.365,76 euros, «caldria afegir el cost dels treballs de personal de la brigada municipal, els quals, després del temps transcorregut, són difícils de quantificar».Una de les factures més altes que s’adjunten amb la denúncia és la de Comaigua que recull la despesa de 1.017,61 euros a càrrec de l’Ajuntament de la Selva del Camp per pagar l’execució d’una nova escomesa de clavegueram a l’edifici d’«habitatges socials del carrer Raval de Sant Pere, 30». Altres dues factures van ser emeses per un estudi d’arquitectura al qual se li va encarregar un informe de condicions de no habitabilitat de l’habitatge del Raval Sant Pere, 30 (1 d’abril de 2015) i la posterior certificació d’eficiència energètica del mateix immoble (4 de maig de 2015). Pel primer servei es van pagar 142,80 euros i, pel segon, 304,76 euros. Altres despeses s’haurien realitzat a una empresa de materials de construcció i a una fusteria especialitzada en mobles fets a mida.Per tot plegat, el grup municipal d’ERC demana a l’Oficina Antifrau de Catalunya que investigui l’ús que se’n va fer d’aquests diners públics i les possibles responsabilitats de tots els membres del grup de Convergència i Unió durant el mandat 2011-2015 que va estar presidit per l’alcalde Josep Maria Puig.Aquesta és la segona denúncia que ERC presenta a l’OAC contra CiU aquest any. El passat 30 de gener ja va presentar una altra per «possibles irregularitats ocorregudes en el finançament del grup de CiU durant el mandat corresponent al període comprès entre el 2011 i 2015», en concret, per «la possible desviació de la subvenció cap a una associació anomenada Associació d’Amics de Silva Constantina».