Detinguts sis homes per tràfic de drogues en un operatiu policial conjunt a Salou

Els arrestats són veïns del mateix municipi, de Vila-seca, Reus i Lloret de Mar

Actualitzada 08/06/2018 a les 14:56

Sis homes d’entre 23 i 44 anys, cinc de nacionalitat senegalesa i un de nacionalitat guineana, van ser detinguts a Salou aquest dijous com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, tràfic de drogues. Els Mossos d’Esquadra van realitzar les detencions en un operatiu conjunt amb agents de la Policia Local de Salou i Policia Nacional. Els arrestats són veïns de Lloret de Mar, Salou, Vila-seca i Reus.El dijous per la tarda, cap a les 18 hores es va iniciar un dispositiu policial per la zona d’oci, on es van identificar diverses persones que es dedicaven a la transacció de substàncies estupefaents. En l’operatiu van participar agents de Seguretat Ciutadana uniformats i de paisà, agents de l’Àrea Regional de Recursos Operatius, agents de la Policia Local, amb la novetat de la Unitat Canina, juntament amb Policia Nacional.Els agents van detenir tres homes per tràfic de drogues, en l'operatiu que es va allargar fins les 21.40 hores. Un d’ells també va ser arrestat per la Policia Nacional per irregularitats en la Llei d’estrangeria. Així mateix, es van identificar 16 persones i es van comissar un total de 19 bosses de marihuana i una d’haixix.Posteriorment, durant la nit i gràcies a les gestions realitzades durant el dispositiu policial, es van poder fer tres detencions més per el mateix motiu, per delictes contra la salut pública en la vessant del tràfic de drogues.Els detinguts, que acumulen un total de 41 antecedents policials, la majoria per salut pública, passaran en les properes hores a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.