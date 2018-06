La seva candidatura ha estat l'única que s'ha presentat a l'assemblea extraordinària de la formació

Actualitzada 08/06/2018 a les 20:56

El PSC de Salou ha celebrat aquesta tarda una assemblea extraordinària, on ha escollit per aclamació a David González, com a nou candidat a encapçalar la llista socialista a la capital de la Costa Daurada. La candidatura de González ha estat l'única que s'ha presentat per agafar les regnes de la formació.David González va decidir presentar-se per liderar el partit socialista, després que Antoni Brull anunciés que deixava la primera línia política i que no concorreria a les eleccions municipals de 2019. Durant l'assamblea, Brull ha volgut dedicar unes paraules als simpatitzants per agrair la seva confiança durant tots aquest anys.González és primer secretari del PSC de Salou i regidor de Seguretat ciutadana i Mobilitat, Ocupació, Joventut i Protecció Civil.