Cambrils participa en la fase pilot del nou Carnet Jove Municipal

L’objectiu és incrementar l’oferta de descomptes local i promocionar els establiments de proximitat entre els joves

Actualitzada 08/06/2018 a les 19:26

Cambrils és un dels set municipis catalans que participa en la fase pilot del nou Carnet Jove Municipal impulsat per l’Agència Catalana de Joventut del Departament de Treball, Afers Social i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Aquest té per objectius oferir una bona oferta d’avantatges de qualitat i proximitat per als joves, potenciar-ne l’ús en el dia a dia, especialment en aquells comerços i establiments locals que permetin un arrelament al municipi i un vincle amb el comerç de proximitat.D’aquesta manera, els Ajuntaments participants en el nou projecte contribuiran a captar nous avantatges entre els comerços i empreses locals a través d’un pla anual de captació i promocionant el Carnet Jove entre el jovent dels seus respectius municipis.Els àmbits prioritaris d’actuació per a afegir nous avantatges a nivell local seran els relacionats amb el temps lliure dels joves (cultura, formació o esport), així com els que tenen a veure amb el seu dia a dia (ajuts públics, serveis per a l’emancipació o alimentació).En la mateixa línia que el Carnet Jove a nivell nacional, els nous avantatges s’adaptaran als diferents perfils de joves: adolescents, estudiants o joves emancipats, per tal de donar millor resposta als seus interessos i necessitats.Un altre dels aspectes destacats del nou Carnet Jove Municipal és que els ajuntaments participants incorporaran tots els descomptes possibles dels seus serveis municipals en l’oferta del carnet.Està previst que després de l’estiu els consistoris iniciïn el pla de difusió del nou Carnet Jove Municipal entre els joves de les seves poblacions i que a partir de l’octubre ja es comencin a expedir els nous carnets. L’increment de descomptes locals es complementa amb altres accions com la millora de l’eina de geolocalització de l’APP del Carnet Jove amb una mirada local, per tal de prioritzar els avantatges del carnet que tenen al seu voltant en el moment en què facin ús del servei.