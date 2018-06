Busquen «alcaldes solters» per trobar l'amor en un nou 'reality show'

El batlle de Riudecanyes, Josep Maria Tost, ha rebut aquesta proposta d'una productora de televisió

A mi també m’han trucat — Isaac Peraire Soler (@isaacperaire) 8 de juny de 2018

I ho envien a tots? I a totes? O ja coneixen prèviament l'estat civil? Hi haurà alguna prova per aprovar el pressupost municipal? Una prova sobre "fer qualsevol cosa a qualsevol hora"? — Montserrat Flores Juanpere ️ (@montserratfj) 8 de juny de 2018

L'alcalde de Riudecanyes, Josep Maria Tost, ha rebut un correu d'una productora de televisió que busca «alcaldes solters» de petits pobles, municipis o pedanies amb ganes de trobar «l'amor» en un reality show. Tost, que també és director de l'Agència de Residus de Catalunya, ha ironitzat a través d'un tuit que «fent d'alcalde veure de tot», però que fins ara no havia rebut cap proposta d'aquest tipus.Al missatge que va rebre l'alcalde de Riudecanyes, la productora al·lega que amb la seva participació es «promourà la seva terra a televisió».Arran del seu missatge a Twitter, Isaac Peraire Soler, alcalde de Prats de Lluçanès ha comentat que ell també ha rebut la mateixa proposició.La regidora reusenca de Participació, Ciutadania i Transparència, Montserrat Flores Juanpere, no ha dubtat en contestar el tuit de Tost, preguntant-se «ho envien a tots? I a totes? O ja coneixen prèviament l'estat civil? Hi haurà alguna prova per aprovar el pressupost municipal? Una prova sobre 'fer qualsevol cosa a qualsevol hora'?».