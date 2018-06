Veïns de Calafell reclamen reubicar els contenidors en zones no inundables

La problemàtica es posa damunt la taula arran del fort ruixat que va afectar ahir el Penedès

Actualitzada 06/06/2018 a les 20:13

Una vintena d’avisos

L’intensa tempesta que va caure, ahir a primera hora, sobre la comarca del Baix Penedès va posar, de nou, en alerta els municipis costaners –on carrers i passejos es van inundar per complet– i ha fet sortir a la llum reclamacions que fa temps que els veïns batallen. En el cas concret de Calafell –el poble que ahir va tenir més afectacions–, des de l’Associació de Veïns de Segur, Sonia Mirambell, posava sobre la taula la necessitat de reubicar els contenidors en carrers no inundables per tal d’evitar possibles danys. I és que ahir, algunes unitats van ser arrossegades per la força de la pluja. «Tots els residents sabem quin recorregut fa l’aigua i, per tant, el que s’ha de fer és treure els contenidors d’aquestes zones i reubicar-los en carrers que no s’inunden», diu Mirambell, que remarca la «perillositat» i «els danys» que pot causar aquest fenomen.El problema del nucli de Segur i altres municipis costaners és la inexistència de clavegueram per les aigües pluvials. «No es van construir en el seu moment i ara és molt complicat. S’haurien d’aixecar tots els carrers», recorda Mirambell que, alhora, fa una crida als veïns perquè hi hagi consciència i, si hi ha avís de fortes pluges, no aparcar els cotxes en carrers inundables com són l’avinguda Espanya o carrer Noruega. Així mateix, explica que «ja s’ha fet feina» i que, per exemple, des de l’Ajuntament s’han instal·lat cartells informatius sobre la possibles inundacions en aquelles zones més afectades. «Ara, queda pendent el pla de pluvials. L’alcalde es va comprometre, però encara no s’ha executat», recorda.Altres veïns també reclamen a l’Ajuntament que hi hagi un protocol per quan es produeixin situacions com la d’ahir. «És lamentable veure que cada vegada que plogui més de l’habitual hi hagi un descontrol», afirmava ahir un calafellenc.Arran dels forts ruixats, que es van produir entre les set i les nou del matí, els Bombers de la Generalitat van rebre un total de 23 avisos per inundacions a la demarcació de Tarragona. El fenomen meteorològic va afectar, especialment, Calafell, des d’on el cos va rebre gairebé tots els avisos, un total de 21. Les dues trucades restants també van arribar des del Baix Penedès, i concretament des del Vendrell i Cunit. La majoria d’inundacions es van produir a la via pública o en baixos i cap d’elles va ser greu, tot i que fins a cinc cotxes es van quedar encallats a la via pública. També es van produir afectacions en el transport ferroviari entre Cunit i Sant Vicenç de Calders.D’altra banda, a primera hora del matí, també es van produir dos petits incendis a Calafell i el Vendrell causats, molt possiblement, pels llamps. En el cas de Calafell, va cremar un arbre al carrer Albània, mentre en el cas del Vendrell es va produir un incendi en un solar de la urbanització Eden Park.