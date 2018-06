Lax'n'Busto busca cantant per enregistrar un nou àlbum

Després de 6 anys de parada ja han obert el procés de recerca per participar en el disc

L'ax'n'Busto entra a l'estudi per tornar a gravar un disc i enregistrar noves cançons, després de gairebé sis anys d'aturada.Aquest grup musical de pop-rock en català obre el procés de recerca de cantants per convidar-los a participar en el disc que ja ha començat. També tenen la intenció de fer una convocatòria pública per a descobrir i donar l'oportunitat a nous cantants, tot això ve després que el darrer any el vocalista Salva Racero deixés de ser el cantant del grup per iniciar una carrera en solitari. Racero va substituir l'octubre del 2006 el primer vocalista de la banda, Pemi Fortuny, que va deixar el grup per dedicar-se a projectes de col·laboració solidària a l'Àfrica. El grup vendrellenc enregistrarà i mesclarà els seus nous sons entre Casamurada i Blind Records, a més comptarà amb el suport en la producció de Santos Berrocal i Fluren Ferrer.