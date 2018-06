La Pobla de Montornès pateix continus abocaments il·legals de poda

Jardiners d’altres municipis i particulars que no estan donats d’alta com a tal descarreguen les restes als seus contenidors

Actualitzada 06/06/2018 a les 20:09

El municipi de la Pobla de Montornès s’enfronta a un problema de difícil solució. El servei de recollida dels contenidors de restes de poda ha d’arreplegar, no només el que els veïns d’aquesta localitat generen, sinó també el que professionals de la jardineria d’altres municipis o particulars que fan el servei sense estar donats d’alta com a empresa aboquen a les seves illes.Veïns de la Pobla de Montornès denunciaven aquesta setmana l’existència d’illes de contenidors a la urbanització Poblamar que, des de fa dies, estan plenes a vessar de restes de poda, però també d’andròmines, fins al punt que ocupen part de la vorera. El regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Trànsit del municipi, Joan Bonet, assegura que el servei de recollida de poda és suficient per atendre aquest municipi, on més de la meitat de la població viu en urbanitzacions on predominen les cases unifamiliars amb jardí.«Arriba un moment en què el servei –que és per a no professionals– té un cost i està pensat per a la població d’aquí, però ve gent de fora i descarrega les furgonetes als nostres contenidors, aprofitant, sobretot, zones més aïllades o de pas, com ara a l’illa de contenidors de l’antic camp de futbol», diu Bonet, qui recorda que la manca d’un cos policial local fa que aquests abocaments il·legals es duguin a terme amb total impunitat.El servei de la recollida de la poda el fa l’Ajuntament a través de la subcontracta de Nordvert. «Normalment, la recollida de poda es du a terme un cop a la setmana, però, quan hi ha puntes d’afluència de veïns, la freqüència es fa dues vegades a la setmana. D’altra banda, es fan recollides puntuals, si un contenidor està molt ple», recorda Bonet.Al problema de les restes d’abocaments de poda il·legals, se suma també l’incivisme. «A banda de tenir llocs on dipositar els voluminosos, oferim dos serveis, però hi ha gent que no en fa ús i són veïns d’aquí», assegura el regidor de Medi Ambient.El segon diumenge de cada mes la unitat mòbil es desplaça a la Pobla de Montornès i recull de tot. D’altra banda, l’Ajuntament ofereix un servei de recollida, adreçat especialment a la gent gran. Els veïns truquen i un vehicle passa a recollir els trastos que volen llençar. «Tot i això, després hi ha qui, directament, llença de tot als contenidors de la poda o a qualsevol lloc», afegeix el regidor de Medi Ambient Joan Bonet.Des de fa dos anys, l’Ajuntament de la Pobla de Montornès està a l’espera que la resta de municipis mancomunats al servei de recollida de la fracció orgànica i selectiva signin el nou contracte, el que permetrà que l’Ajuntament millori el servei, incrementi el nombre de contenidors i reubiqui les illes.