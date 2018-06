La Plana, preparada per la seva Festa de Sant Joan

Se celebraran del 9 al 24 de juny

Actualitzada 07/06/2018 a les 17:24

El barri de la Plana de Vila-seca començarà aquest cap de setmana la seva Festa de Sant Joan. Aquesta començarà el 9 de juny i s'allargarà fins al dia 24. Les festes començaran amb l’elecció de la Reina i les Dames d’Honor de les festes, a partir de les set del vespre a la plaça de Sant Joan. A l’endemà diumenge, hi haurà un torneig de pòquer a les tres seguit d'un mercat de roba a la mateixa plaça. A les sis de la tarda, els petits podran gaudir de l’exhibició infantil de motos, a càrrec de l’Escola de Pilots de Constantí, a la Zona Esportiva i, per últim, a les 8 de la tarda hi haurà partits de futbol entre amics.El dimecres 13 de juny, durant tot el matí, hi haurà inflables i activitats a l’Escola de la Plana i a les 18.30 hores, la graduació dels alumnes de P5 i sisè. El divendres 15 de juny els veïns de la Plana faran la setena sortida al Rocío i, el dissabte 16 de juny a la tarda, hi haurà un Parc Terrestre amb el Súper Bigotis, la Ludoteca, una casa de boles i un toro mecànic, a la plaça de Sant Joan. Al mateix lloc, Inés Rubio protagonitzarà un espectacle flamenc programat per a les deu de la nit. El diumenge hi haurà un parc infantil refrescant temàtic durant tot el matí, de 10.30 a 14 hores a la plaça de Sant Joan. A la tarda, a les 15.30 hores, hi haurà una Holi party amb una festa de l’escuma i més tard, tindrà lloc la Bicicletada popular a les 7 de la tarda, des de la Plana fins a Vila-seca.El divendres 22 de juny tindrà lloc la final del torneig de dòmino a l’Esplai de la Gent Gran a les 6 de la tarda i, seguidament, a les 7 hi haurà un concurs de rebosteria. Ja a la nit, a les 23 hores, començarà la Full Moon Party Thailand a la plaça de Sant Joan, amb decoració i temàtica de platja, discjòquei, photocall, projeccions, amb molts regals i sorpreses per a tothom. El dia de la Revetlla de Sant Joan començarà amb un esmorzar popular a les 10 del matí, un vermut popular a la 1 del migdia amb l’actuació de De Duende i una cercavila amb la Txaranga Band Tocats pels carrers del barri a partir de les 7 de la tarda. A les 23.30 hores, la Plana celebrarà la Gran revetlla de Sant Joan amb Agustín Aspa i el seu Grup Habana.Finalment, el dia de Sant Joan a les 12.00 h hi haurà la Missa homenatge a la Tercera Edat, a l’Església de Sant Joan i un refrigeri al Centre Cívic a partir de les 13.30 h. A les 19.30 h tindrà lloc un espectacle divers amb els pallassos Ron & Marianel·la, l’actuació de ball de les petites del barri amb la professora Sònia i l’espectacle de màgia amb Gerard Borrell de Got Talent. El fi de festa el protagonitzaran els Trabucaires del Comú i els Correfocs d’Alforja.