ELIX Polymers, seleccionada com un dels millors fabricants de polímers d'ABS d'Europa

L'empresa va rebre el guardó en una gala a Milà

Actualitzada 07/06/2018 a les 18:02

ELIX Polymers ha estat seleccionada com un dels millors fabricants de polímers d'Europa 2018. L'empresa va rebre el guardó, juntament amb set premiats més, al sopar de gala de la conferència A Circular Future with Plastics (Un futur circular amb plàstics) celebrada el 24 de maig a Milà.Durant els últims tres mesos, usuaris de polímers de tota Europa han participat en una enquesta en línia per valorar l'acompliment dels seus proveïdors des de juny de 2017 fins a maig de 2018. L'avaluació incloïa les categories Qualitat del polímer, Conformitat amb la legislació, Fiabilitat dels lliuraments, Comunicació i Innovació per a un total de 8 materials diferents.ELIX Polymers va ser valorada com un dels millors proveïdors de polímers d'Europa en 2018. En la categoria d'ABS, ELIX Polymers va rebre el prestigiós premi amb una excel·lent valoració del 95%. Carlos Müller, director comercial d'ELIX Polymers, va assistir a la cerimònia de lliurament de premis en nom de l'empresa. «Va ser un plaer i un gran honor per ELIX rebre aquest premi. Estem molt agraïts a tots els nostres clients, que tan bé ens han valorat, i farem tot el possible per seguir oferint els millors productes i serveis a la indústria», va comentar Müller.Aquest premi és el resultat del gran esforç que ELIX Polymers exerceix en tota la seva cadena de valor i que deriva en l'alta flexibilitat, proximitat, proactividad i servei al client, a més d'un gran posicionament global de la companyia.Segons Ron Marsh, president de l'Aliança Europea de Polímers, «aquests premis constitueixen una gran oportunitat per recuperar un diàleg constructiu i una bona comunicació entre proveïdors i usuaris de polímers a Europa».