El Pavelló d'Esports de la Selva es prepara per acollir l'esgrima

S’han millorat el sostre i els seients, entre d’altres

Actualitzada 06/06/2018 a les 21:14

El Pavelló Municipal d’Esports de la Selva del Camp ja està a punt per acollir els dies 24 i 25 de juny les proves d’esgrima dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018. La Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de la Selva del Camp han millorat aquestes instal·lacions inaugurades l’any 1999 per tal d’adequar-les a les necessitats d’aquest competició. L’alcalde de la Selva del Camp, Josep Masdeu, el diputat de la Diputació de Tarragona, Joan Olivella, i el president del Comitè Organitzador dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, Josep Fèlix Ballesteros, han visitat aquest dimecres a la tarda les obres que s’hi han realitzat.Les millores han consistit en la remodelació del sostre del pavelló; la instal·lació de xarxa de fibra òptica i de nova il·luminació led, la substitució dels seients de les graderies, i en l’adequació de diferents zones per climatitzar la pista poliesportiva.S’han renovat els sistemes de seguretat contra incendis i les sortides d’emergència. Les obres realitzades al Pavelló de la Selva del Camp han comptat amb una inversió de 60.000 euros de la Diputació de Tarragona.La reforma del Pavelló ha estat inclosa en el pla de millora dels equipaments esportius dels 14 municipis que són seu dels Jocs Mediterranis, millorant i adequant les seves instal·lacions a les diferents disciplines esportives que acolliran. Altafulla, Calafell, Cambrils, Constantí, el Morell, la Pobla de Mafumet, Reus, Salou, la Selva del Camp, Tarragona, Torredembarra, Valls, Vila-seca i el Vendrell gaudiran d’unes excel·lents instal·lacions per als esportistes professionals que participaran en els Jocs. Una vegada finalitzi aquest esdeveniment, la ciutadania es beneficiarà d’aquests equipaments d’alt nivell que contribuiran a fomentar l’esport, el lleure i la salut.