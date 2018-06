Demanen més de 6 anys de presó pel conserge del poliesportiu de Miami per abús sexual a dues menors

L'acusat ha negat que hagués realitzat tocaments a les noies quan treballava a les instal·lacions el 2015

Actualitzada 07/06/2018 a les 14:33

L’Audiència de Tarragona ha jutjat aquest dijous un home que està acusat de presumptes abusos sexuals a dues nenes de dotze anys al nucli de Miami Platja, a Mont-roig del Camp. Els fets es remunten al 2015 quan l’home treballava com a conserge en un poliesportiu. Segons la fiscalia, el processat hauria realitzat tocaments a aquestes menors i, en el cas d’una d’elles, els abusos s’haurien produït fins a tres ocasions. Durant la vista, l’home s’ha declarat innocent i ha negat els fets. Per la seva banda, la fiscalia ha mantingut la petició de sis anys i mig de presó per un presumpte delicte continuat d’abusos sexuals i un altre d’abusos sexuals. L’acusació particular que representa una de les víctimes s’ha adherit a la petició del fiscal, que també preveu una prohibició d’apropar-se a les menors a una distància inferior a 200 metres durant un període cinc anys i el pagament de 2.000 euros a cadascuna d’elles en concepte de danys morals.Segons ha explicat l’advocat de la defensa, Gerard Amigó, aquest dijous les menors han declarat una versió «bastant diferent» de la que van oferir en el seu dia sobre els tocaments. L’advocat ha assenyalat que el seu client atribueix l’acusació al fet que, davant els casos d’incivisme registrats al pavelló, en alguna ocasió havia expulsat a diversos menors del recinte.En les conclusions definitives, la fiscalia i l’acusació han sol·licitat quatre anys de presó pel delicte continuat d’abusos sexuals i dos anys i mig pel delicte simple d’abusos. Per la seva banda, la defensa ha demanat la lliure absolució. Després de sentir les declaracions del processat i dels testimonis, el tribunal de la secció segona de l’Audiència de Tarragona ha deixat el cas vist per a sentència.