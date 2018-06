Els gaditans presentaran el seu últim disc 'Nueva Vida'

Actualitzada 07/06/2018 a les 17:26

El duet Andy&Lucas portaran la seva música al barri de la Plana el proper 13 de juliol. Els gaditans presentaran a Vila-seca el seu últim disc Nueva Vida. Els gaditans, coneguts per cançons com Son de amores i Tanto la quería, actuaran a la Zona Esportiva del barri, a les 23 hores. El seu últim single Para Que Bailes Conmigo ft. Dr. Bellido ja ha superat els cinc milions de reproduccions.El grup Klave seran els teloners dels Andy&Lucas. Al concert s’accedirà amb invitació i serà d’aforament limitat. El concert està programat per després de les festes de La Plana que començaran el 9 de juny i duraran fins al 24.