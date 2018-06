'Alfa i Omega' deixarà dilluns de presidir l'horitzó del litoral de Torredembarra

L'Ajuntament ha decidit retirar-la perquè el seu deteriorament pot representar un perill pels banyistes

L'Ajuntament de Torredembarra anunciarà dilluns vinent, 11 de juny, el calendari de desmuntatge de l'escultura 'Alfa i Omega', que des del 1999 presideix el litoral torrenc. L'obra, realitzada per l'artista Rafael Bartolozzi, que va ser també alcalde de Vespella de Gaià, pesa dotze tones i té dotze metres d'altura.El seu estat de deteriorament, segons afirma el consistori torrenc, pot representar un perill pels banyistes. Per aquest motiu, la peça serà traslladada, desmuntada, a terra ferma.Una vegada a terra, l'Ajuntament ha anunciat que estudiarà les possibilitats de recuperació de l'escultura, que dependrà també del cost final. El mateix dilluns al vespre, a les 20 hores, l'alcalde, Eduard Rovira, ha convocat una reunió amb els veïns de Baix a Mar per explicar el procés que seguirà amb l'escultura. La reunió es farà a Cal Bofill.