Salou farà un estudi per saber si hi ha més forats desconeguts a la Llarga

L’Ajuntament vol descartar que hi hagi altres cavitats com l’apareguda divendres passat a la zona

Actualitzada 05/06/2018 a les 21:20

L’Ajuntament de Salou preveu realitzar properament un estudi a fons dels terrenys de la zona de la platja Llarga per descartar que hi hagi en el subsòl més cavitats com l’apareguda divendres passat just davant dels lavabos que hi ha en aquest espai, segons han explicat a aquest mitjà fons municipals. Així, el consistori vol evitar nous ensurts i saber si a la zona hi ha més dipòsits soterrats o altres estructures, avui desconegudes, i que puguin suposar un perill pels ciutadans.La decisió es pren després que divendres el municipi es despertés amb un forat de grans dimensions (dos metres d’ample i quatre de profunditat) a la zona de pícnic que hi ha just davant de la platja, entre el punt de salvament i els lavabos. L’incident no va causar cap ferit ni danys materials, però va posar en alerta el municipi. El clot va aparèixer en el punt on es trobaven els dipòsits soterrats de l’antic Càmping Platja Llarga, una estructura que va ser tapada fa més de 30 anys. La setmana passada, però, les bigues que el cobrien van cedir i es va originar la cavitat.El mateix divendres, i després d’analitzar el fenomen, els operaris van procedir a omplir de terra el forat. Ara, les cintes de seguretat ja han estat retirades i la gent circula, de nou, per la zona.Tot i això, no es pot assegurar que no hi hagi estructures similars a l’espai que ocupava l’antic càmping, per la qual cosa caldrà esperar als resultats de l’estudi efectuat per l’Ajuntament de Salou per descartar qualsevol possibilitat.