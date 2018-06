Protecció Civil avisa que les tempestes podran acumular 70 litres al litoral fins a primera hora de la tarda

Els més de 40 litres que han caigut en indrets del Baix Penedès i el Garraf es poden convertir en 60-70 litres fins a la tarda en zones del litoral des del Tarragonès al Baix Llobregat

Protecció Civil ha avisat que es poden tornar a registrar quantitats importants de pluja en indrets del litoral fins a primera hora de la tarda. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha apuntat que els més de 40 litres que han caigut aquest matí en indrets del Garraf i el Baix Penedès es poden convertir en 60-70 litres fins a primera hora de la tarda en zones del litoral sobretot des del Tarragonès i fins al Baix Llobregat. De cara a la tarda, aquestes tempestes es desplaçaran amb menys intensitat cap al nord-est. Aquest matí, els aiguats han convertit els carrers de Sitges en rieres després que en aquesta localitat hi han caigut 45 litres en poc més de mitja hora. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat per la previsió de tempestes al litoral i també al prelitoral al llarg d'aquest dimarts.Segons el subdirector de Protecció Civil, les pluges han afectat aquest matí amb especial incidència a la zona del litoral de Tarragona, sobretot a la zona de Calafell, Vilanova i la Geltrú i Sitges, on s'han produït acumulacions importants d'aigua en baixos i s'han inundat carrers. També, a Vilanova tres escola han patit acumulacions d'aigua i en algun cas s'ha decidit avançar el retorn al migdia com a mesura preventiva.Delgado ha subratllat que fins ara no s'han produït incidències greus però que les afectacions per aiguats es reproduiran i es poden incrementar al llarg d'aquest dimarts al sector del litoral. També ha alertat que els cabals dels rius i rieres aniran augmentant i que en algun cas podrien desbordar. Així mateix, també s'està produint un increment dels cabals en rius per l'efecte dels desembassaments com és el cas del tram baix del Llobregat. Per tot plegat, Delgado ha demanat molta precaució i evitar creuar rius i rieres.