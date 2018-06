L'Audiència de Barcelona ratifica l'absolució del 'pistoler de Gavà' i l'ingrés en un centre psiquiàtric

La defensa, la Fiscalia i l'acusació particular han arribat a un acord en què constaten que l'individu, a qui també se l'acusa de matar un home a Miami Platja i un altre en un tiroteig a Vila-nova i la Geltrú, pateix un trastorn mental

Actualitzada 06/06/2018 a les 13:46

El conegut com a 'pistoler de Gavà', l'home que el juliol passat va matar a trets un policia local d'aquesta ciutat del Baix Llobregat i en va ferir un altre, ha estat absolt del delicte d'homicidi per trastorn mental i ha acceptat ser internat en un centre psiquiàtric durant un màxim de 40 anys, que és el que marca la llei, en una vista que ha tingut lloc aquest dimecres a porta tancada en una sala del jurat de l'Audiència de Barcelona. La defensa, la Fiscalia i l'acusació particular –la família del policia local que va morir– van arribar fa unes setmanes a un acord que s'ha ratificat en aquesta vista amb totes les parts. L'ingrés en un centre no serà immediat i, de moment, J.C. continuarà al mòdul psiquiàtric de Brians 1, en espera que es resolgui la causa per la mort d'una altra persona en el tiroteig que també se li atribueix en un bar de Vilanova i la Geltrú el juny de l'any passat, segons han explicat fonts judicials a l'ACN.Les tres parts van signar un escrit en què constataven que l'acusat pateix un trastorn mental i per això demanaven que fos absolt i internat en un centre psiquiàtric. Si bé ara es troba al centre penitenciari de Brians 1, l'autor del tiroteig ja havia estat ingressat a l'hospital psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat per un trastorn delirant. La investigació de Gavà va quedar temporalment arxivada, ja que es va considerar que l'home no podia afrontar ni entendre el que implicava un procés judicial.A finals d'abril, els responsables mèdics del centre van considerar que l'home havia recuperat les facultats mentals mínimes i la causa es va reobrir. Aquest dimecres al matí, abans de la ratificació de l'acord, dos metges psiquiàtrics han examinat l'acusat per confirmar que estava capacitat per acceptar la conformitat, segons han explicat fonts judicials a l'ACN.J.C. va tirotejar dos policies el 6 de juliol de l'any passat al costat del tanatori de Gavà; uns dies després, el sergent,que havia estat ferit de molta gravetat, va morir. L'home havia fugit i es va amagar en una zona boscosa d'una urbanització de Canyelles (Garraf), on va ser detingut. També se li atribueix un tiroteig un mes abans en un bar de Vilanova i la Geltrú, en què va morir un home, i d'haver-ne matat un altre a Miami Platja (Mont-roig del Camp) el mateix estiu. Aquestes dues causes encara estan obertes i de moment no s'ha arribat amb les parts a un pacte similar al de Gavà.