En Comú Podem no obté resposta sobre el darrer incendi a Vandellòs II

L’executiu respon de forma genèrica sobre l’incident del 3 de juny mentre, dimarts, es produïa una nova parada no prevista del grup II de la central d’Ascó

Actualitzada 05/06/2018 a les 19:47

Parada no prevista a Ascó

El Govern central ha respost de forma genèrica i detallant els protocols de comunicació a la pregunta escrita que el diputat Fèlix Alonso, del grup d’En Comú Podem (ECP), va formular sobre l’incendi que es va registrar el passat 3 de juny a la central nuclear de Vandellòs II.Davant del fet que el passat gener es va produir un altre incendi a la central de Santa Maria de Garoña, ECP, plantejava al Govern si considera dins de la normalitat que s’hagin produït dos incidents d’aquest tipus a dues nuclears durant el primer semestre de l’any. ECP, a més, preguntava quines zones de l’edifici havia afectat l’incendi i, si aquest, postergarà encara més la posada en funcionament de la central.D’altra banda, interpel·lava l’executiu sobre si s’havia informat de l’incident a la Subdelegació del Govern, als Ajuntaments i a la Generalitat de Catalunya. Sobre això, l’executiu responia recordant que l’avaluació i el control de les condicions de seguretat de les centrals nuclears correspon al CSN, responsable també de realitzar la inspecció i el control de les instal·lacions nuclears i radioactives durant el seu funcionament. Sobre la informació facilitada a les administracions públiques i a la ciutadania sobre l’incendi del passat 3 de juny, el Govern s’ha limitat a recollir sobre l’obligació dels titulars de la central a informar sobre qualsevol incident als organismes esmentats.De manera més genèrica encara, la resposta governamental recull tot el llistat d’informació pública que la ciutadania pot trobar a través de la plana web del CSN així com els mecanismes amb què compta per informar a la població sobre la seva activitat, com ara, amb la seva participació els comitès d’informació de les centrals nuclears.D’altra banda, ahir, es comunicava una nova parada no prevista del grup II de la nuclear d’Ascó. Segons va informar el gestor de la planta atòmica (ANAV) i el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) una fuita en el tancament de la turbobomba d’aigua d’alimentació principal A va obligar a aturar la reconnexió de la central a la xarxa. La planta estava en el procés d’increment de potència quan es va detectar el mal funcionament de l’equip i va ser necessari la seva aturada per corregir-ho. D’acord amb ANAV, els treballs de reparació ja estan en marxa i, un cop fetes les proves corresponents, la central es tornarà a sincronitzar a la xarxa.