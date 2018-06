Els carrers de les Borges s'ompliran de catifes de flors per la Capvuitada

La festa compta amb més de 200 anys d'història

Història de la Capvuitada

La festa de la Capvuitada de les Borges del Camp omplirà de catifes de flors els seus carrers aquest dijous, 7 de juny. La celebració, que té més de 200 anys d'història, compta amb un programa fonamentalment religiós que començarà a les 8 hores del matí amb el Rosari de l'Aurora, seguit de l'Ofici Solemne que tindrà lloc a les 12 hores.No obstant això, la part més vistosa serà la confecció de catifes de flors. A partir de les 15 hores, els veïns i veïnes del nucli antic, de totes les edats, s'aplegaran en els diferents carrers del municipi per confeccionar les catifes amb flors i altres materials naturals.Amb el Cant de Vespres començarà la processó solemne que desfarà les catifes al seu pas, a les 19 hores. En arribar a la plaça de la Font es procedirà a renovar el vot del poble vers aquesta veneració religiosa i, després de la benedicció, es cantarà el Tantum Ergo.En finalitzar la processó de nou a la plaça de l'Església, hi haurà sardanes; pa, vi i sucre, coc i moscatell, i l'actuació del duet de piano i veu Fènix Blau.La Capvuitada és l'única festa de les Borges del Camp de la qual es coneix documentalment la seva data d'inici. Va ser al vuitè dia de Corpus de 1801, i des de llavors s'ha celebrat ininterrompudament. L'origen de la festa són les greus calamarsades que van afectar a la població des de 1796 consecutivament cada any i que van destruir la collita i bona part de les vinyes, les oliveres, els avellaners i altres arbres fruiters i hortalisses.El Consell General de tots els caps de casa de l'època no va trobar altra solució per controlar els fenomens atmosfèrics que encomanar-se a la protecció divina, i així van votar celebrar la festa de la Capvuitada, que ha arribat pràcticament sense canvis fins avui. El fet és que des de 1801 cap calamarsada greu no ha tornat a afectar el terme.